Московское «Динамо» объявило, кто будет главным тренером команды в сезоне-2026/2027
Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что с нового сезона команду будет возглавлять новый главный тренер. Им стал Леонид Тамбиев. В тренерский штаб латвийского специалиста вошли восемь человек.
«Сформирован тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2026/2027! Команду возглавит Леонид Тамбиев — один из самых титулованных латвийских специалистов, двукратный чемпион ВХЛ, в КХЛ ранее работавший в «Адмирале» и СКА. В штаб также вошли Андрей Банада — старший тренер; Геннадий Столяров — тренер по нападающим; Олег Ореховский — тренер по защитникам; Александр Агопеев — тренер вратарей; Нормунд Силиньш и Сергей Громов — тренеры по физподготовке; Николай Карасев и Андрей Цайслер — тренеры-видеоаналитики. Желаем тренерскому штабу успешного сезона и больших побед вместе с «Динамо», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
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