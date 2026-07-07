Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о трансферной политике «Спартака».

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– Иван Морозов уезжает за океан. Насколько это все оправданно с точки зрения спортивной составляющей: готов ли он для уровня НХЛ? А во-вторых, с моральной точки зрения.

– По уровню таланта он 100% игрок НХЛ. Другой вопрос, что по другим компонентам я очень сомневаюсь.

Что касается действий руководства «Спартака», много раз уже говорилось, у них очень своеобразный подход. Я сейчас не говорю «правильный» или «неправильный», я говорю – своеобразный. Наверное, когда они расторгали контракт с Морозовым, у них были какие-то соображения. Я уж не знаю, какие.

– «Спартак» взял неплохих легионеров – Комтуа и Гальченюка, и оба неоднозначные, особенно Комтуа. Сможет ли Жамнов справиться с таким строптивым хоккеистом?

– Когда клуб делает такие неоднозначные выборы, значит, есть на это какие-то причины, они знают, как правильно использовать этих хоккеистов. Мне кажется, для болельщиков будет очень интересно. Этот эксперимент положительно сработает или нет.

– Экспериментов, мне кажется, болельщики «Спартака» навидались так много, что им уже хочется чуть подальше, чем первый-второй раунд пройти.

– Что болельщики подумают – это, конечно, важно. Но надо исходить из того, как комплектуется команда. Каждый руководитель хочет усилить свою команду. Значит, руководство «Спартака» посчитало, что, пригласив этих двух людей, они сделают команду сильнее.

Посмотрим, может, они действительно этого добьются. У меня некоторые сомнения, особенно относительно Гальченюка, я и в Комтуа тоже не уверен. Кстати, Морозов может, из-за Комтуа ушел (смеется)? Они же там, как я помню, конфликтовали.

Может, они поэтому Морозова спокойно отпустили, что Комтуа в команде появился. Вообще не исключаю, – сказал Вайсфельд.