Овечкин высказался о возвращении в НХЛ

Овечкин о возвращении в НХЛ: «Меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я знаю, как с этим справляться»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не будет ощущать дополнительное давление после подписания нового контракта с клубом.
40-летний нападающий заключил контракт на год и может получить до 9 миллионов долларов за следующий сезон.
«Когда тебе 22-23 года, это совсем другое дело. Я знаю, как с этим справляться, и меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я себя знаю», – сказал Овечкин.
В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка, став лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс».
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