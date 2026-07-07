Генменеджер «Вашингтона» высказался о контракте Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» о контракте Овечкина: «Я переживал, что раз мы платим Таку 10,5 млн за сезон, то он захочет столько же. Суперзвезды очень уверены в своих способностях»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о новом контракте с Александром Овечкиным.
40-летний форвард подписал договор на год. Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон. Еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате.
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«Большинство суперзвезд стали ими не просто так. Они очень уверены в своих способностях. Александр понимает, что он не 25-летний Овечкин, но он также думает: «Я забил 30 голов за сезон, верно? Я еще много чего могу предложить». Меня беспокоило, что раз мы платим Алексу Таку 10,5 млн долларов в год, то Ови скажет, что хочет столько же. Я очень переживал по поводу его звонка», – сказал Патрик.
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