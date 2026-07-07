«Барыс» продлил контракт с Маккошеном

«Барыс» продлил договор с Маккошеном на год
«Барыс» объявил о продлении контракта с Иэном Маккошеном на год.
«По итогам минувшего регулярного чемпионата Маккошен с серьезным отрывом стал лидером команды по количеству силовых приемов (106).
В 66 играх он забросил 3 шайбы и сделал 5 передач при среднем времени на льду в 18 с половиной минут», – сказано в сообщении клуба.
Следующий сезон станет для 30-летнего американца третьим в FONBET КХЛ и вторым в составе клуба из Казахстана.
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