«Барыс» продлил контракт с Маккошеном

«Барыс» объявил о продлении контракта с Иэном Маккошеном на год.

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«По итогам минувшего регулярного чемпионата Маккошен с серьезным отрывом стал лидером команды по количеству силовых приемов (106).

В 66 играх он забросил 3 шайбы и сделал 5 передач при среднем времени на льду в 18 с половиной минут», – сказано в сообщении клуба.

Следующий сезон станет для 30-летнего американца третьим в FONBET КХЛ и вторым в составе клуба из Казахстана.