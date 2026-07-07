«Детройт» не может найти вариант для обмена нападающего Дилана Ларкина

Менеджмент «Детройт Ред Уингз» не может найти хороший вариант для обмена капитана Дилана Ларкина. Ранее нападающий запросил обмен из клуба и назвал три команды, куда хотел бы перейти.

«За два с лишним месяца с момента запроса на обмен из «Ред Уингз» Дилан Ларкин не расширил свой список потенциальных кандидатов на обмен (у него есть пункт о запрете обмена) из «Флориды», «Миннесоты» и «Вегаса». Ни одно из предложений от этих команд не заинтересовало «Уингз». Им нужны игроки, которые принесут пользу уже сейчас, в обмен на центрального нападающего с очень выгодным контрактом», — сообщила журналистка Элена Сент Джеймс в соцсети Х.