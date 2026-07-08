Тренер Радулова назвал Нурмагомедова примером в вопросе завершения карьеры

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов показал хороший пример того, когда нужно завершать спортивную карьеру. Такое мнение ТАСС высказал тренер по физподготовке трехкратного обладателя Кубка Гагарина Александра Радулова Дмитрий Яшанькин.

В составе "Локомотива" Радулов выиграл Кубок Гагарина последние два года, контракт 40-летнего хоккеиста с ярославским клубом истечет в конце мая 2027 года.

"Александр уже тренируется со мной лет пять перед сезоном. У него есть невероятная энергия, что позволяет ему побеждать, объединять команду, забивать, отдавать, создавать голевые моменты", - сказал Яшанькин.

Тренер ответил на вопрос, сколько еще Радулов может играть на высоком уровне: "Мне кажется, он может еще играть, но как мы все знаем, нужно вовремя останавливаться. Лучший этому пример - Хабиб Нурмагомедов".

Нурмагомедов провел в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 29 боев, которые все выиграл. Последний поединок он провел в 2020 году, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи.