Генменеджер «Оттавы» прокомментировал контракт с Жиру

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос прокомментировал заключение договора с 38-летним форвардом Клодом Жиру.

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Сообщалось, что игрок мог перейти в «Филадельфию», но решил остаться в «Сенаторс», где провел четыре предыдущих сезона.

«Клоду потребовалось время, чтобы оценить все варианты. Решение продлить с нами контракт говорит о его вере и преданности нашей команде. Он настоящий профессионал и привнесет в коллектив свой богатый опыт как на льду, так и за его пределами», – сказал Стэйос.

В минувшей регулярке Жиру провел 82 матча и набрал 49 (14+35) очков при полезности «плюс 19». В плей-офф – 0+0 за 4 игры.