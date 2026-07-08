«Спартак» заключил новый контракт с капитаном

«Спартак» объявил о заключении нового контракта с капитаном команды
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о заключении нового контракта с защитником и капитаном команды Андреем Мироновым. Соглашение рассчитано на три года.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил новый контракт с Андреем Мироновым, соглашение с защитником и капитаном нашей команды подписано на три года. В минувшем сезоне 31-летний Миронов (189 см, 96 кг) набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером «Спартака» по количеству силовых приёмов (125) и заблокированных бросков (128). Всего на счету участника Матча звёзд КХЛ, обладателя Кубка Гагарина, серебряного и бронзового призёра чемпионатов мира в составе сборной России – 777 матчей в КХЛ при 225 (57+168) набранных очках. Желаем многоопытному вожаку нашей команды крепкого здоровья, отличной игры и много больших побед в составе московского «Спартака»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
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