Плющев высказался о переходе шведского нападающего в СКА

Плющев высказался о переходе шведского форварда Линуса Вайссбака в СКА
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход шведского нападающего Линуса Вайссбака в СКА.
Напомним, шведские хоккеисты не переходили в клубы Континентальной хоккейной лиги с 2022 года. Вайссбак в прошлом сезоне в составе «Фрёлунды» выиграл Лигу чемпионов.
Ранее состав «Трактора» пополнил норвежский голкипер Хенрик Хёукеланн. Позднее стало известно, что вратарь не сможет сыграть за сборную Норвегии после перехода в челябинский клуб.
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