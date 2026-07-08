Экс-тренер сборной прокомментировал решение МОК снять отстранение с ОКР

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Накануне, 7 июля, МОК временно снял отстранение с ОКР.

— Приятная, большая новость пришла в спортивный дом России. У наших атлетов будет превосходная мотивация на соревнованиях.

— Приятная новость и для российских хоккеистов?

— Все спортивные дисциплины и болельщики только выиграют от такого решения. Для одних хорошая, здоровая конкуренция, а для других увидеть воочию одних из лучших в мире атлетов, — приводит слова Быкова «РБ Спорт».