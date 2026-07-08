Победитель Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Могильный включен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Могильному вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Могильному 57 лет. Он также является чемпионом мира (1989) и обладателем Кубка Стэнли (2000). В Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Ванкувер", "Нью-Джерси" и "Торонто". В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР. В ноябре 2025 года Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
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