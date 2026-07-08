Экс-нападающий «Вашингтона» покинул НХЛ

Экс-форвард «Вашингтона», «Торонто» и «Чикаго» Кемпф перешел в «Литвинов». У него 601 игра и 156 очков в НХЛ
31-летний форвард Давид Кемпф подписал контракт на три года с клубом «Литвинов» из чемпионата Чехии.
За карьеру в НХЛ он провел 601 матч с учетом плей-офф и набрал 156 (54+102) очков.
Чех выступал за «Чикаго», «Торонто» и «Ванкувер». По ходу прошлого сезона его обменяли из «Кэнакс» в «Вашингтон» на пик в шестом раунде драфта-2026.
Кемпф провел только две игры за новый клуб из-за проблем с визой и последующим попаданием в запас.
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