Трехкратный олимпийский чемпион назвал игрока, который олицетворяет «Динамо»

Виталий Давыдов назвал игрока, который олицетворяет «Динамо» последних лет
Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о нападающем Никите Гусеве. 31 мая у форварда завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года.
— Новость из «Динамо» — на финишную прямую выходят переговоры с главной звездой команды Никитой Гусевым. Что скажете?
— Очень рад, что Никита вроде бы намерен остаться и продолжить свою карьеру. Всё-таки именно Гусев олицетворяет «Динамо» последних лет, на него ходят многие болельщики. Да, у Никиты не всё получается в равных составах, но в большинстве он остаётся одним из самых опасных мастеров лиги.
— Ходят слухи, что под Гусева не так легко подобрать тройку, в равных составах не все готовы его регулярно страховать…
— Тут многое зависит как раз от тренерской работы. Никиту нужно мотивировать и подобрать правильных партнёров. И ещё раз скажу, что в мастерстве Гусева не сомневаюсь. Сегодня в КХЛ на первых ролях его старшие товарищи — Александр Радулов и Вадим Шипачёв. Не вижу причин, по которым в нынешней лиге, где не так много мастерства, как раньше, у Гусева что-то не получится, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.Ru.
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