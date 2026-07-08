«Ак Барс» подписал контракт с экс-игроком «Автомобилиста»

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с «Автомобилистом» Бывальцевым
Пресс-служба «Ак Барса» объявила о подписании контракта с бывшим нападающим «Автомобилиста», «Трактора», «Витязя» и СКА Алексеем Бывальцевым. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.
«Ак Барс» подписал контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым – соглашение рассчитано на два года. Последний сезон нападающий провёл в составе «Автомобилиста»: в 70 матчах на его счету 17 (3+14) набранных очков. Всего Алексей Бывальцев провёл в КХЛ 691 игру и набрал 264 (97+167) очка при показателе полезности «+23», — сказано в сообщении пресс-службы «Ак Барса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
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