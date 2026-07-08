«Автомобилист» подписал контракт с экс-нападающим «Колорадо»

«Автомобилист» объявил о подписании контракт с экс-форвардов «Колорадо» Гущиным
Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о заключении контракта с российским нападающим Данилом Гущиным. Ранее форвард представлял клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». Гущин — уроженец Екатеринбурга.
«Город ждал! Данил Гущин в «Автомобилисте»! Заключён контракт с 24-летним уроженцем Екатеринбурга – нападающим Данилом Гущиным. Соглашение с форвардом носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года. В рамках определённой с нового сезона регламентом КХЛ процедуры, Данил Гущин также заключил рекламный контракт с компанией «УГМК-Застройщик», согласно которому будет участвовать в маркетинговых и рекламных активностях этого ведущего девелопера Уральского региона. Поздравляем Данила с возвращением в Екатеринбург и желаем яркой и результативной игры за родной клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
У Месси 7 голов в плей-фф ЧМ за карьеру, Криштиану на 6 турнирах отличился 1 раз – с пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026
Месси – единственный игрок с несколькими ударами (2), голевыми моментами (2), обводками (2) и касаниями в штрафной (5) с 76-й минуты матча с Египтом. Он сделал больше всех касаний – 27
Александр Гришин: «Судейство в матче Аргентины и Египта было нормальным, у египтян взыграли эмоции»