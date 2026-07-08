$76.1386.9

«Автомобилист» объявил о подписании контракт с экс-форвардов «Колорадо» Гущиным

Чемпионат.com

Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о заключении контракта с российским нападающим Данилом Гущиным. Ранее форвард представлял клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». Гущин — уроженец Екатеринбурга.

«Автомобилист» подписал контракт с экс-нападающим «Колорадо»
© Чемпионат

«Город ждал! Данил Гущин в «Автомобилисте»! Заключён контракт с 24-летним уроженцем Екатеринбурга – нападающим Данилом Гущиным. Соглашение с форвардом носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года. В рамках определённой с нового сезона регламентом КХЛ процедуры, Данил Гущин также заключил рекламный контракт с компанией «УГМК-Застройщик», согласно которому будет участвовать в маркетинговых и рекламных активностях этого ведущего девелопера Уральского региона. Поздравляем Данила с возвращением в Екатеринбург и желаем яркой и результативной игры за родной клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости