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Бабаев назвал один из приоритетных клубов для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал информацию о том, что минское «Динамо» предложило форварду контракт.

Агент назвал один из приоритетных клубов для продолжения карьеры Кузнецова
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– У нас есть разговоры со многими командами, в том числе с «Динамо» Минск. Пока ничего сказать не могу, окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с четырьмя-пятью клубами. Мы никуда не торопимся. Минское «Динамо» – хороший вариант, один из приоритетных.

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– На что ориентируется Кузнецов при подписании контракта?

– Мы ориентируемся на отношение в команде, чтобы он смог быть там Кузнецовым и приносить пользу. И чтобы команда боролась, чтобы у неё были задачи, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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