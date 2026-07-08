«Адмирал» расторг пробный контракт с нападающим

«Адмирал» расторг пробный контракт с Данилой Квартальновым. Соглашение подписали в конце июня
«Адмирал» и 29-летний нападающий Данила Квартальнов расторгли пробный контракт. Стороны заключили соглашение 27 июня.
По ходу карьеры Квартальнов выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». На его счету 243 матча и 38 (9+27) очков в FONBET КХЛ.
В прошлом сезоне форвард провел 44 игры за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 1» и 11:13 в среднем на льду.
Булыкин о рекорде Фонтена по голам на ЧМ: «Месси будет тяжело забить еще 5, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе забил 3 в финале»
Летексье вряд ли отстранят от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА. Страны не могут наложить вето на выбор судейской бригады, поводом может стать лишь некачественная работа (L’Équipe)
Алексей Гасилин: «Победа над Мексикой – последний пазл, который нужен был Тухелю, чтобы все футболисты сборной Англии поверили в себя»