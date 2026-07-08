«Адмирал» расторг пробный контракт с нападающим

«Адмирал» и 29-летний нападающий Данила Квартальнов расторгли пробный контракт. Стороны заключили соглашение 27 июня.

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По ходу карьеры Квартальнов выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». На его счету 243 матча и 38 (9+27) очков в FONBET КХЛ.

В прошлом сезоне форвард провел 44 игры за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 1» и 11:13 в среднем на льду.