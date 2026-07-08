Журналист The Athletic поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбурга»

Йохе о «Питтсбурге»: «Дубас хотел заключить крупную сделку, но ему не удалось. Теперь он набирает хороших, но дешевых игроков для Кросби и Малкина»
Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбурга».
Самым дорогим подписанием клуба на рынке свободных агентов стал Андрей Кузьменко с зарплатой 5 млн долларов за сезон.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Дубас открыто заявлял о желании заключить крупную сделку и подняться выше на драфте, но ни то, ни другое ему не удалось. Даже если крупный обмен так и не состоится, клуб не планирует сливать сезон. Источник в команде сообщил мне, что Дубас, как и раньше, набирает как можно больше «хороших, но дешевых» игроков, чтобы окружить Сидни Кросби и Евгения Малкина. Конечно, есть и обратная сторона медали: такой подход снижает шансы на высокий драфт-пик, даже если у вас слабая команда», – написал Йохе.
Спортс: главные новости
Дешам о назначении аргентинца Тельо на матч 1/4 финала ЧМ: «Наш соперник – Марокко, а не судья. Надеюсь, он отсудит так же хорошо, как Летексье недавно»
Корнеев о Месси: «Лучший футболист в истории, но Роналдиньо для меня номер один. То, что он делал на полной скорости, не делал никто»
Аморим об игроках «Милана»: «Мы хотим сохранить Модрича, это ключевая фигура команды, я беседовал с ним дважды. Пулишич очень важен для клуба, он способен влиять на игру»