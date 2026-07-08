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Йохе о «Питтсбурге»: «Дубас хотел заключить крупную сделку, но ему не удалось. Теперь он набирает хороших, но дешевых игроков для Кросби и Малкина»

Sports.ru

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбурга».

Журналист The Athletic поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбурга»
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Самым дорогим подписанием клуба на рынке свободных агентов стал Андрей Кузьменко с зарплатой 5 млн долларов за сезон.

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«Дубас открыто заявлял о желании заключить крупную сделку и подняться выше на драфте, но ни то, ни другое ему не удалось. Даже если крупный обмен так и не состоится, клуб не планирует сливать сезон. Источник в команде сообщил мне, что Дубас, как и раньше, набирает как можно больше «хороших, но дешевых» игроков, чтобы окружить Сидни Кросби и Евгения Малкина. Конечно, есть и обратная сторона медали: такой подход снижает шансы на высокий драфт-пик, даже если у вас слабая команда», – написал Йохе.
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