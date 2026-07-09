«Сан-Хосе» заключил контракт с защитником Либором Гаеком
«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Либором Гаеком.
28-летний хоккеист провел сезон-2025/2026 в составе чешского «Пардубице», набрав 13 (6+7) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона.
Ранее Гаек на протяжении пяти сезонов выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 12 (4+8) в 110 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Также он играл в АХЛ за «Сиракьюз», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Уилкс-Бэрри».
В составе сборной Чехии защитник выступал на чемпионатах мира в 2021, 2024, 2025 и 2026 годах, завоевав в 2024-м золотые медали.
Фабио Капелло: «Месси – величайший. Сказывается возраст, он уже не тот Лео, который обыграет троих и забьет. Но он демонстрирует прекрасные вещи, у него непревзойденные навыки»
Майкл Оуэн: «Сходил с ума от реакций по матчу с Мексикой. Бывшие футболисты описывали это как величайшую игру сборной Англии. Но это не так. Драматизм путают с качеством»
Нигматуллин считает, что Швейцария победит Аргентину по пенальти в 1/4 ЧМ: «Она организованная, дисциплинированная, умеет терпеть. Надежный Кобель сделал разницу в битве с Колумбией»