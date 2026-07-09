«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником «Барыса» Райли Уолшем
«Монреаль Канадиенс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Райли Уолшем. Ранее хоккеист расторг контракт с «Барысом».
27-летний хоккеист пополнил состав «Барыса» перед стартом сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Уолш провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при показателе полезности «-24».
В НХЛ Райли выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», которым был выбран на драфте-2017 под 81-м номером, а также за «Бостон Брюинз». Перед отъездом в КХЛ Уолш играл исключительно за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» в АХЛ.
Фабио Капелло: «Месси – величайший. Сказывается возраст, он уже не тот Лео, который обыграет троих и забьет. Но он демонстрирует прекрасные вещи, у него непревзойденные навыки»
Майкл Оуэн: «Сходил с ума от реакций по матчу с Мексикой. Бывшие футболисты описывали это как величайшую игру сборной Англии. Но это не так. Драматизм путают с качеством»
Нигматуллин считает, что Швейцария победит Аргентину по пенальти в 1/4 ЧМ: «Она организованная, дисциплинированная, умеет терпеть. Надежный Кобель сделал разницу в битве с Колумбией»