«Нью‑Йорк Айлендерс» предложил болельщикам создать дизайн игровой формы

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Йорк Айлендерс» запустил конкурс на создание третьего комплекта формы на сезон‑2027/28. Как заявила пресс‑служба клуба, это первый случай в истории НХЛ, когда клуб обратился к болельщикам с просьбой создать форму на официальные матчи лиги.

© Матч ТВ (новости)

Конкурсный комитет рассмотрит все заявки до 24 июля и выберет пять финалистов, чьи работы будут опубликованы для публичного голосования болельщиков в начале августа. Форма должна быть выполнена с учетом обязательных шаблонов НХЛ.

Победивший в голосовании дизайн станет официальным третьим комплектом формы «Айлендерс» на матчи сезона‑2027/28.