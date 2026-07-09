«Нью‑Йорк Айлендерс» предложил болельщикам создать дизайн игровой формы
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Йорк Айлендерс» запустил конкурс на создание третьего комплекта формы на сезон‑2027/28. Как заявила пресс‑служба клуба, это первый случай в истории НХЛ, когда клуб обратился к болельщикам с просьбой создать форму на официальные матчи лиги.
Конкурсный комитет рассмотрит все заявки до 24 июля и выберет пять финалистов, чьи работы будут опубликованы для публичного голосования болельщиков в начале августа. Форма должна быть выполнена с учетом обязательных шаблонов НХЛ.
Победивший в голосовании дизайн станет официальным третьим комплектом формы «Айлендерс» на матчи сезона‑2027/28.
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