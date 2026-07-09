Фетисов назвал Тардифа "дебилом"

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ не упоминать российских игроков в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли.

© Sports.ru

Обладателями трофея в составе «Харрикейнс» стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

В статье были отмечены 9 игроков чемпионской команды и тренер Род Бринд’Амор – в основном в привязке к их достижениям в турнирах сборных.