Фетисов назвал дебилом Тардифа за статью ИИХФ про «Каролину» без упоминания россиян: «Лавров ранее обозначил этим словом некомпетентность определенных международных чиновников»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ не упоминать российских игроков в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли.
Обладателями трофея в составе «Харрикейнс» стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.
В статье были отмечены 9 игроков чемпионской команды и тренер Род Бринд’Амор – в основном в привязке к их достижениям в турнирах сборных.
«Когда Международная федерация хоккея, поздравляя команду, победившую в Кубке Стэнли, не обозначает российских игроков, я воспринимаю это как абсурд и безумие. Как это вообще можно – пропустить тех наших ребят, на которых ходят миллионы болельщиков и которых боготворят мальчишки во всех странах мира? ИИХФ – это ведь общественная международная организация, в уставе которой прописано уважать, ценить и лелеять все то, что связано с развитием хоккея. И особенно тех, кто двигает нашу игру вперед. И если президент федерации (Люк Тардиф – Спортс’‘) этого не делает, то значит, он дебил. Сергей Викторович (Лавров, министр иностранных дел РФ – Спортс’‘) ранее обозначил этим словом некомпетентность определенных международных чиновников. И оно уже, можно сказать, входит в словарь дипломатических отношений. И такой дебилизм проявляется у главы ИИХФ. Я надеюсь, что недавнее решение МОК каким-то образом повлияет на исправление всех этих вещей», – сказал Фетисов.
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