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«Лада» подписала контракт с нападающим Расимом Шакировым

Чемпионат.com

«Лада» подписала контракт с нападающим Расимом Шакировым. Как сообщает пресс-служба клуба, двухсторонний контракт рассчитан на два года.

«Лада» подписала контракт с нападающим
© РИА Новости

Шакиров — воспитанник уфимского хоккея. Первые шаги на профессиональном уровне Расим сделал в Альметьевске, а дебют в ВХЛ состоялся в составе «Тамбова». За четыре сезона во Всероссийской хоккейной лиге нападающий провёл 200 матчей, в которых набрал 146 (49+97) очков.

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Шакиров активно действует в силовой борьбе, надёжно отрабатывает в обороне и не боится брать на себя черновую работу. За время выступления в ВХЛ на его счету 176 силовых приёмов и 48 заблокированных бросков.

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