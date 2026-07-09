«Шанхайские Драконы» заключили контракт с канадским защитником

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключили контракт с 26-летним канадским защитником Ником Чичеком. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение подписано сроком на один сезон.

С 2021 по 2024 годы Чичек выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и «Абботсфорд Кэнакс», а также провёл 16 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс».

В сезоне 2024/2025 играл в Германии за «Адлер Маннгейм», затем вернулся в Северную Америку в АХЛ и в прошлом сезоне провел за фарм-клуб «Калгари Флэймз» 70 матчей, в которых набрал 25 (7+18) очков. Всего в АХЛ Чичек сыграл 233 матча, забросил 17 шайб и отдал 54 результативные передачи.