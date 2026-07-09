Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» помог семье, оказавшейся в опасности

Нико Хишир помог семье, оказавшейся в опасности, на реке Аре в Швейцарии
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир помог семье, попавшей в беду, во время прогулки на лодке по реке Аре в Берне. Об этом сообщает 20 minuten.
Известно, что происшествие случилось в субботу, 4 июля. Резиновая лодка с двумя взрослыми и двумя детьми на борту оказалась в опасности у плотины Энгехалде. Полиция Берна вытащила лодку на берег с помощью спасательного мешка – все четверо находившихся на борту остались невредимы.
По информации очевидцев, семья с двумя детьми не смогла самостоятельно покинуть опасную зону, а среди людей, оказавших помощь до приезда спасательной службы, был швейцарский хоккеист.
«В этой ситуации все благодарны за поддержку, и мы все были рады, что в итоге никто не пострадал», — сказал Хишир.
Нико подчеркнул, что многие люди также активно помогали. Помимо очевидцев и полиции Берна, на месте происшествия находились профессиональная пожарная бригада и скорая помощь.
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