Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» помог семье, оказавшейся в опасности

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир помог семье, попавшей в беду, во время прогулки на лодке по реке Аре в Берне. Об этом сообщает 20 minuten.

Известно, что происшествие случилось в субботу, 4 июля. Резиновая лодка с двумя взрослыми и двумя детьми на борту оказалась в опасности у плотины Энгехалде. Полиция Берна вытащила лодку на берег с помощью спасательного мешка – все четверо находившихся на борту остались невредимы.

По информации очевидцев, семья с двумя детьми не смогла самостоятельно покинуть опасную зону, а среди людей, оказавших помощь до приезда спасательной службы, был швейцарский хоккеист.

«В этой ситуации все благодарны за поддержку, и мы все были рады, что в итоге никто не пострадал», — сказал Хишир.

Нико подчеркнул, что многие люди также активно помогали. Помимо очевидцев и полиции Берна, на месте происшествия находились профессиональная пожарная бригада и скорая помощь.