«Спартак» подписал двухлетний контракт с форвардом Егором Варюшкиным

«Спартак» подписал двусторонний контракт с нападающий Егором Варюшкиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем нашего талантливого игрока с подписанием нового контракта и желаем крепкого здоровья, результативной игры и много новых побед в системе ХК «Спартак» Москва!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в ВХЛ и стал одним из лучших бомбардиров воскресенского «Химика», набрав 34 (9+25) очка в 68 матчах с учётом плей-офф.

В сезоне-2023/2024 Варюшкин дебютировал за «Спартак» в КХЛ, проведя две игры и забив гол в матче с московским «Динамо».