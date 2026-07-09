«Спартак» подписал двухлетний контракт с форвардом Егором Варюшкиным
«Спартак» подписал двусторонний контракт с нападающий Егором Варюшкиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Поздравляем нашего талантливого игрока с подписанием нового контракта и желаем крепкого здоровья, результативной игры и много новых побед в системе ХК «Спартак» Москва!» — говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в ВХЛ и стал одним из лучших бомбардиров воскресенского «Химика», набрав 34 (9+25) очка в 68 матчах с учётом плей-офф.
В сезоне-2023/2024 Варюшкин дебютировал за «Спартак» в КХЛ, проведя две игры и забив гол в матче с московским «Динамо».
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