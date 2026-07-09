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Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали за допинг

Lenta.ruиещё 1

Хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Клевер Консалт», которая представляет игрока.

Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали за допинг
© РИА Новости

Решение вынес дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вместо максимально возможной четырехлетней дисквалификации спортсмену была назначена дисквалификация сроком на два года.

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Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.

Хоккеист заявлял, что новость о положительной допинг‑пробе стала для него полным шоком. Он подчеркивал, что целенаправленно и осознанно не принимал препараты, которые могут содержать допинг.

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