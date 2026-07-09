Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали за допинг

Хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Клевер Консалт», которая представляет игрока.
Решение вынес дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вместо максимально возможной четырехлетней дисквалификации спортсмену была назначена дисквалификация сроком на два года.
Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.
Хоккеист заявлял, что новость о положительной допинг‑пробе стала для него полным шоком. Он подчеркивал, что целенаправленно и осознанно не принимал препараты, которые могут содержать допинг.
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