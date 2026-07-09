Лео Карлссон подписал пятилетний контракт с «Анахаймом» на $ 90 млн

«Анахайм Дакс» повторил контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» по нападающему Лео Карлссону, сообщила пресс-служба «уток». Хоккеист подписал с клубом пятилетнее соглашение с зарплатой в $ 18 млн. Таким образом, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков. Всего Лео сыграл 201 встречу в регулярках НХЛ, где заработал 141 (61+80) очко.

Форвард был выбран «Анахаймом» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2023 года.