$75.9386.59

Вадим Шипачёв прокомментировал уход из минского «Динамо» и переход в «Салават Юлаев»

Чемпионат.com

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв прокомментировал уход из минского «Динамо».

Нападающий Шипачев прокомментировал переход в «Салават Юлаев»
© Чемпионат.com

— В это межсезонье ты сменил клуб. По каким критериям выбрал именно «Салават Юлаев»?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Обсуждали сначала продление [контракта] с минским «Динамо». По сути, как такового диалога не было. С «Салаватом» агент разговаривал, потом я переговорил с главным тренером – и сделка завершилась.

— Как прошёл первый разговор с Виктором Козловым?

— Мы с ним пообщались, конечно, это был один из ключевых моментов, когда с тренером обсуждаешь, как можешь помочь команде. После этого разговора и прошло подписание контракта, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости