Нападающий Шипачев прокомментировал переход в «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв прокомментировал уход из минского «Динамо».

— В это межсезонье ты сменил клуб. По каким критериям выбрал именно «Салават Юлаев»?

— Обсуждали сначала продление [контракта] с минским «Динамо». По сути, как такового диалога не было. С «Салаватом» агент разговаривал, потом я переговорил с главным тренером – и сделка завершилась.

— Как прошёл первый разговор с Виктором Козловым?

— Мы с ним пообщались, конечно, это был один из ключевых моментов, когда с тренером обсуждаешь, как можешь помочь команде. После этого разговора и прошло подписание контракта, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.