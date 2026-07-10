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Гендиректор «Торпедо» о том, что Конюшков подпишет договор с «Монреалем»: «Мы не имели аргументов против, он в любом случае отработает свой контракт с нами»

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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым.

Гендиректор «Торпедо» высказался о будущем защитника Конюшкова в клубе
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Защитник подпишет соглашение с «Монреалем» и останется в Нижнем Новгороде на год на правах аренды.

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«Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности «технического» подписания двустороннего контракта с «Монреалем». Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с «Торпедо» до 31.05.2027 и далее вправе самостоятельно принять решение об активации контракта с клубом НХЛ, либо о продлении отношений с нами», – сказал Забуга.
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