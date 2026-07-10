«Автомобилист» продлил контракты с двумя 20-летними хоккеистами клубной системы.

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С нападающим Максимом Тарасовым и защитником Даниилом Малоросияновым заключены новые двусторонние соглашения на 2 сезона – до 31 мая 2028 года.

Тарасов в прошлом сезоне принял участие в матчах за все три команды системы «Автомобилиста» и стал бронзовым призером Olimpbet МХЛ вместе с «Авто». В его активе 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 4 (2+2) набранных очка, 27 матчей и 6 (3+3) баллов за «Горняк-УГМК» и 25 встреч за «Авто» (9+12).

Малоросиянов в прошлом сезоне также принял участие в матчах за все три команды клубной системы. В его активе 27 матчей в КХЛ, в которых он набрал 3 (0+3) очка, 32 поединка в ВХЛ за «Горняк-УГМК» (3+4) и 15 матчей в МХЛ за «Авто» (0+4). В составе молодежной команды Малоросиянов стал бронзовым призером МХЛ.