Шипачев высказался о том, что Лукашенко следит за игрой минского «Динамо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев высказался о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко следит за игрой минского «Динамо».

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Форвард играл за клуб из Беларуси последние 2 сезона.

– Следишь за тем, что сейчас происходит в минском «Динамо»? Команда существенно обновляется. У нее до сих пор пока нет главного тренера, ушли многие ведущие игроки. Переживаешь ли за дальнейшее будущее клуба?

– Я провел там два хороших года, было здорово, выполнили небольшие задачи, которые ставили перед нами. В целом Минск провел классные два сезона.

Конечно, была огромная поддержка болельщиков. Вся страна стояла на ушах в ходе плей-офф, в сезоне – то же самое. Все любят очень хоккей, Минск – хоккейная история.

– Насколько круто выходить на лед, когда смотрит президент страны и при случае даже может покритиковать?

– Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за «Динамо» Минск, – сказал Шипачев.