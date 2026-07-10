Шипачев высказался о том, что Лукашенко следит за игрой минского «Динамо»

Шипачев о том, что Лукашенко смотрит игры минского «Динамо»: «Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за клубом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев высказался о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко следит за игрой минского «Динамо».
Форвард играл за клуб из Беларуси последние 2 сезона.
– Следишь за тем, что сейчас происходит в минском «Динамо»? Команда существенно обновляется. У нее до сих пор пока нет главного тренера, ушли многие ведущие игроки. Переживаешь ли за дальнейшее будущее клуба?
– Я провел там два хороших года, было здорово, выполнили небольшие задачи, которые ставили перед нами. В целом Минск провел классные два сезона.
Конечно, была огромная поддержка болельщиков. Вся страна стояла на ушах в ходе плей-офф, в сезоне – то же самое. Все любят очень хоккей, Минск – хоккейная история.
– Насколько круто выходить на лед, когда смотрит президент страны и при случае даже может покритиковать?
– Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за «Динамо» Минск, – сказал Шипачев.
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