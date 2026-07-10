Комментатор ответил, нужно ли «Ак Барсу» продлевать контракт с вратарем

Кирилл Корнилов: «Ак Барс» бросит все силы, чтобы договориться с Биляловым, думаю. В своей лучшей форме Тимур – крутой голкпер. Делать Арефьева основным вратарем рано»
Комментатор Кирилл Корнилов поделился мыслями о том, нужно ли «Ак Барсу» продлевать контракт с голкипером Тимуром Биляловым.
«Представить Тимура где-либо, кроме Казани, задача не из легких – мы уже давно ассоциируем Билялова как основного вратаря «Ак Барса». В своей лучшей форме Тимур является крутым вратарем. Да, прошлый год по статистике у него вышел не лучшим по цифрам, но по общему вкладу в успех команды тот год сопоставим с его лучшими сезонами. Делать Арефьева основным вратарем еще рано. Да, Макс наилучшим образом себя проявил в прошлом сезоне и показал, что он готов к КХЛ. Однако «Ак Барс», который из года в год ставит максимальные задачи, не будет рисковать и входить в сезон с молодым необстрелянным голкипером. Но увеличение игрового времени он точно заслуживает. Тимуру много доверяют, но он подвержен травмам. Если Арефьев будет готов на постоянной основе подменять Билялова без потери качества, то это будет большой плюс для Казани. В прошлом году Тимур также играл много и уверенно. Однако с учетом его постоянных травм «Ак Барсу» всегда нужно иметь план Б. То есть казанцам необходимо уходить от системы, когда есть четко выраженные первый и второй номер. Лучше переходить к системе 1А – 1Б, когда второй вратарь играет чуть-чуть меньше первого. Это идеальная картина для «Ак Барса». На мой взгляд, «Ак Барс» бросит все силы, чтобы договориться с Биляловым и постараться найти компромисс. Думаю, что рано или поздно этот компромисс будет найден», – сказал Корнилов.
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