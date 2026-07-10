Кожевников оценил селекцию «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил селекцию московского «Спартака» и прокомментировал переход в клуб нападающего Макса Комтуа из «Динамо». В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков.

— Что пожелаете новому вратарю «Спартака»?

— Трезво оценить свои силы, закуситься. Забыть последние три сезона и вспомнить замечательный олимпийский. Если это получится, то сезон родной команды будет интересным.

— Как в целом оцените селекцию «Спартака»?

— У «Спартака» много интересных, но непредсказуемых игроков, от которых можно ждать как подъёма, так и спада. Возьмите того же Комтуа. В «Динамо» у него был отличный, по-спортивному злой сезон. И был сезон, когда он встал не с той ноги, закапризничал. Мистер икс! Поэтому говорю, что Алексея Жамнова и его штаб ждёт весёлый сезон. Впрочем, болельщикам «Спартака» к таким сезонам не привыкать, веселье – в характере нашей команды! – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.Ru.