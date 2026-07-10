Экс-вратарь Гарипов вернулся в «Ак Барс»

Эмиль Гарипов вернулся в «Ак Барс» и будет работать тренером в системе клуба
Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов вернулся в клуб и будет работать тренером вратарей МХК «Ирбис». Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба «Ак Барса» в телеграм-канале.
«Александр Щербина назначен главным тренером «Ирбиса», контракт со специалистом рассчитан на один год. Рафаэль Ахметов продолжит работу в качестве ассистента главного тренера, тренером защитников назначен Семён Рябов, тренером вратарей – Эмиль Гарипов. Тренером «Ирбиса» по физической подготовке продолжит работать Александр Илюхин», — сказано в сообщении пресс-службы «Ирбиса».
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Гарипов — воспитанник «Ак Барса», в 2018 году хоккеист выигрывал Кубок Гагарина.
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