Вербик высказался о том, что Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Вербик о том, что Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ: «Не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звезд, хорошие ветераны, рынок снова изменится»
Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик высказался о том, что форвард Лео Карлссон стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.
Вчера «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет.
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«Я не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звезд, и, вероятно, скоро там появятся и действительно хорошие ветераны, и рынок снова изменится. Поэтому, я думаю, если посмотреть на все это, потолок зарплат растет, и на рынке придется вносить коррективы всем, будь то менеджеры, агенты или игроки, корректировки будут внесены повсеместно. В какой-то момент рынок стабилизируется и у нас будет действительно хорошее представление о том, какая компенсация будет у каждого игрока в будущем», – сказал Вербик.
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