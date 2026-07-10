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«Спартак» хочет выменять Уильяма Райлли у «Шанхая», идут переговоры («Сила спорта»)

Sports.ru

«Спартак» ведет переговоры об обмене защитника «Шанхая» Уильяма Райлли.

«Спартак» ведет переговоры об обмене защитника «Шанхая»
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Как сообщает «Сила спорта», на данный момент стороны согласовывают детали сделки.

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Минувший сезон стал для 28-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «минус 2».

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