«Спартак» хочет выменять Уильяма Райлли у «Шанхая», идут переговоры («Сила спорта»)
«Спартак» ведет переговоры об обмене защитника «Шанхая» Уильяма Райлли.
Как сообщает «Сила спорта», на данный момент стороны согласовывают детали сделки.
Минувший сезон стал для 28-летнего канадца дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «минус 2».
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