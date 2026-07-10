Нападающий Гущин высказался о подписании контракта с «Автомобилистом»

Нападающий Даниил Гущин высказался о подписании контракта с «Автомобилистом» на два года.

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Россиянин играл в Северной Америке с 2018-го и стал свободным агентом 1 июля, когда истек срок его соглашения с «Колорадо».

– Ты возвращаешься в свой родной город, насколько для тебя приятно продолжить карьеру именно в «Автомобилисте»?

– Конечно, приятно. Думаю, даже вдвойне приятно здесь продолжить карьеру, потому что всегда после сезона прилетал первым рейсом в Екатеринбург, чтобы подольше побыть дома с друзьями, с родственниками. А сейчас так получилось, что здесь еще и играть буду. Поэтому мне тут все нравится, и я рад, что вернулся домой!

– Тяжело ли далось решение о возвращении в Россию?

– Да на самом деле не тяжело. Я уже по ходу прошедшего сезона, если честно, думал о том, чтобы летом вернуться. Думал во время сезона, что буду делать на следующий год. А потом агенты провели переговоры – и все решилось.

– Насколько пристально следил за КХЛ и «Автомобилистом», выступая в Северной Америке?

– Ну, я скажу честно, пристально не следил. Но просто из-за того, что я из Екатеринбурга, всегда болел за «Автомобилист». В Америке всегда с русскими пацанами, которые были в команде, с утра перекидывались парой слов, кто как сыграл в КХЛ. Все в основном болели за свои команды – кто из каких городов.

Немного хайлайты смотрел, но не так чтобы каждый день. Плей-офф посматривал. Когда «Автомобилист» играл с «Салаватом Юлаевым» посмотрел пару игр.

– Хорошо ли ты себе представляешь уровень КХЛ и как думаешь, легко ли пройдет твоя адаптация в этой лиге, ведь здесь ты еще не играл?

– Я думаю, адаптация нужна любому хоккеисту, в какой бы лиге он ни играл. Просто она, надеюсь, пройдет у меня как можно быстрее и не затянется. А так представление есть только по играм, которые я видел вживую, когда ходил на матчи КХЛ в сентябре пару лет назад.

В принципе, хоккей хоккеем, даже не знаю пока, что сказать. Честно, лучше ничего не буду говорить, потому что я, правда, ни одной игры не сыграл здесь и не могу оценивать. Когда проведу несколько игр, тогда можно уже будет обсудить это, – сказал Гущин.