Российский вратарь подписал контракт с «Торонто»

Российский вратарь Тимофей Обвинцев подписал однолетний контракт с «Торонто»
Российский вратарь Тимофей Обвинцев подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на один год. Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х.
21-летний голкипер был выбран «Торонто» в пятом раунде под общим 157-м номером на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате Тимофей провёл шесть матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 2,86 и 89,9% отражённых бросков.
В Молодёжной хоккейной лиге Обвинцев выступал за «Красную Армию». Всего на его счету 36 игр в МХЛ, 15 побед при надёжности 3,00 и 90,9% сейвов. В КХЛ голкипер не провёл ни одного матча.
По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Мэйпл Лифс» заняли 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.
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