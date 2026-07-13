Овечкин сыграет за команду Сергачева на «Матче года»

Проходит драфт «Матча года», который состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.

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Российские звезды КХЛ и НХЛ делятся на «команду Сергачева» и «команду Панарина» через драфт. Третий организатор благотворительной игры – Александр Овечкин – путем жребия попал в команду к защитнику «Юты».

В прошлом году хоккеисты из НХЛ играли против представителей КХЛ и одержали победу со счетом 15:3.