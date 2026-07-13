Овечкин сыграет за команду Сергачева на «Матче года». Российские звезды КХЛ и НХЛ разделятся через драфт
Проходит драфт «Матча года», который состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.
Российские звезды КХЛ и НХЛ делятся на «команду Сергачева» и «команду Панарина» через драфт. Третий организатор благотворительной игры – Александр Овечкин – путем жребия попал в команду к защитнику «Юты».
В прошлом году хоккеисты из НХЛ играли против представителей КХЛ и одержали победу со счетом 15:3.
Хаби Алонсо: «Могу представить, что Испания выиграет ЧМ. Сильная команда, играют хорошо. Против Франции будет фантастический матч»
Родри: «Франция – одна из лучших команд ЧМ, в отличной форме, но и Испания тоже. Нам надо контролировать игру. Это серьезный вызов, но мы их уже побеждали»
Мостовой о ЧМ: «Все мои фавориты – в полуфинале. Это подчеркивает профессионализм Мостового – он не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»