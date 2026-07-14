«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027
Пресс-служба «Трактора» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.
Главным тренером является Скотт Гордон. В наступающем сезоне тренеру будут помогать семь специалистов.
Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;
Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;
Петер Шкрабел — тренер вратарей;
Александр Соловьёв — тренер-аналитик;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Михаил Бутуев — тренер по ОФП.
Отмечается, что в межсезонье команду покинули тренеры Сергей Зубов и Андрей Шаянов.
Ранее нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин прокомментировал свой уход из «Трактора».
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