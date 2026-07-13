Инсайдер НХЛ поделился мнением о новом контракте защитника Минтюкова

Инсайдер НХЛ: «Анахайм» вынудили дать Минтюкову больше денег, чем он мог бы получить
Инсайдер НХЛ Крис Джонстон поделился мнением о новом контракте защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова. 22-летний россиянин подписал контракт на пять лет с кэпхитом $ 7,2 миллиона долларов. Ситуация развивалась на фоне оффершита форварду калифорнийцев Лео Карлссону от «Филадельфии Флайерз» (5 лет, $ 90 млн), которое клуб был вынужден повторить, чтобы сохранить игрока за собой.
В первом сезоне (2026/2027) 22-летний россиянин получит $ 4,2 млн и подписной бонус в размере $ 3 млн. В остальные годы зарплата Минтюкова составит $ 7,2 млн. В последнем сезоне по этому договору (2030/2031) есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.
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