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Хоккеист Дмитрий Яшкин женился на дочери владельца сети АЗС

Чемпионат.com

Нападающий Дмитрий Яшкин сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге, о чём объявил в соцсети. Избранницей 33-летнего форварда стала Виолетта — дочь предпринимателя Наиля Хуббатуллина из Набережных Челнов – владельца сети АЗС и «Наиком Арены».

Хоккеист Яшкин женился на дочери владельца сети АЗС
© Чемпионат

Отмечается, что на церемонии присутствовали хоккеисты Тимур Билялов, Григорий Денисенко и Степан Фальковский. У них, как и у самого Яшкина, пока нет контрактов на новый сезон с «Ак Барсом». Также был Амир Мифтахов, отыгравший прошлый сезон в системе «Каролины Харрикейнз».

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Напомним, прошлым летом Яшкин сообщил о разводе с предыдущей супругой Надией после 12 лет совместной жизни.

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