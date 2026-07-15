Защитник покидает "Ак Барс"

Защитник Степан Фальковский покидает "Ак Барс" в связи с истечением срока контракта.

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Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

Фальковский присоединился к "Ак Барсу" по ходу сезона 2024/25, перейдя из СКА, в результате обмена на защитника Дмитрия Юдина.

В сезоне КХЛ 2025/26 с учетом плей-офф Фальковский провел за "Ак Барс" 72 матча, в которых набрал 15 (2+13) очков.