Защитник покидает "Ак Барс"

Степан Фальковский официально покидает "Ак Барс"
Защитник Степан Фальковский покидает "Ак Барс" в связи с истечением срока контракта.
Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.
Фальковский присоединился к "Ак Барсу" по ходу сезона 2024/25, перейдя из СКА, в результате обмена на защитника Дмитрия Юдина.
В сезоне КХЛ 2025/26 с учетом плей-офф Фальковский провел за "Ак Барс" 72 матча, в которых набрал 15 (2+13) очков.
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