$77.4988.53

Степан Фальковский официально покидает "Ак Барс"

Реальное времяиещё 4

Защитник Степан Фальковский покидает "Ак Барс" в связи с истечением срока контракта.

Защитник покидает "Ак Барс"
© Реальное время

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Фальковский присоединился к "Ак Барсу" по ходу сезона 2024/25, перейдя из СКА, в результате обмена на защитника Дмитрия Юдина.

В сезоне КХЛ 2025/26 с учетом плей-офф Фальковский провел за "Ак Барс" 72 матча, в которых набрал 15 (2+13) очков.

Реальное время: главные новости
Спортс: главные новости