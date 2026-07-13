$76.6287.58

Шевченко о Барабанове: «У «Автомобилиста» не все прозрачно с зарплатами, на мой взгляд. Если его объявят с той суммой, которую выпишут официально – все будут смеяться»

Sports.ru

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился мнением, почему «Автомобилист» не сообщает о переходе Александра Барабанова.

Шевченко предположил, почему «Автомобилист» не сообщает о переходе Барабанова
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард подпишет контракт на два сезона и будет получать 124 млн рублей в год.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Есть у меня история, почему «Автомобилист» не объявляет Барабанова. Рекламные деньги отдали Гущину. Если Барабанова объявят с той зарплатой, которую ему выпишут официально, то все будут смеяться. «Автомобилист» попадает в число клубов, в котором, на мой взгляд, не все прозрачно с зарплатами. Все знают, на какие деньги ушел Барабанов: он хотел порядка 120 млн рублей. Все ждут, какие деньги объявит клуб», – сказал Шевченко.
Спортс: главные новости