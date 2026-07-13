Вайсфельд оценил шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром регулярки НХЛ

Вайсфельд: никто не удивится, если лучшим бомбардиром регулярки НХЛ станет Кучеров или Макдэвид.
Скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ-2026/2027.
«Обгонит ли Макдэвида? Всё может быть. Это сопоставимые игроки. Никто не удивится, если лучшим бомбардиром регулярки станет Макдэвид или Кучеров. Победа любого из них – это не сенсация. Меня стабильность Кучерова не удивляет. У него есть две составляющие: первое – это талант, второе – работоспособность, которая у него точно есть, учитывая, что я вижу и слышу по поводу его профессионального отношения к подготовке. Так что удивляться тут нечему», — сказал Вайсфельд корреспонденту для Vprognoze.ru.
По итогам прошлого сезона Кучеров сыграл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач (130 очков). В гонке бомбардиров россиянин занял второе место, пропустив вперёд лишь канадца Коннора Макдэвида – 138 очков.
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