Дмитрий Яшкин стал игроком «Шанхайских Драконов»
Нападающий Дмитрий Яшкин перешёл в клуб КХЛ «Шанхайские Драконы». Об этом сообщил президент китайского клуба Илья Ковальчук. Его слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Минувшие три сезона 33-летний хоккеист провёл в составе казанского «Ак Барса», ранее в КХЛ играл за СКА и московское «Динамо». Всего в лиге в 414 матчах набрал 339 (207+132) очков. В НХЛ представлял «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Всего в лиге 315 матчах набрал 70 (27+43) очков.
Выступал за сборную Чехии на Кубке мира и двух чемпионатах мира, а также на двух молодёжных и одном юниорском.
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