Овечкин высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, насколько тяжело будет вернуться российским спортсменам к международным соревнованиям после большого перерыва.

— Российских спортсменов начали допускать до соревнований. Как вы думаете, тяжело ли будет вернуться нашим спортсменам после длительного перерыва? Особенно хоккеистам.

— Я тренируюсь иногда в Новогорске и вижу, что наши спортсмены тренируются, постоянно находятся в форме. Понятное дело, что без соревнований, без участия в турнирах тяжело. Но слава богу, что нас пустили (МОК снял все санкции с России и восстановил в правах ОКР). Будем надеяться, что всё придёт к тому, что все спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.