Овечкин заявил, что нацелен выиграть Кубок Стэнли

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что хотел бы еще раз стать обладателем Кубка Стэнли.

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Овечкину 40 лет, вместе с «Вашингтоном» россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

— Командный вид спорта зависит не от одного игрока, «Вашингтон» в 2018‑м был единым кулаком. Хочется выиграть трофей еще раз. Это желание перевешивает возможность побить еще один рекорд Гретцки. Главное, чтобы был хороший коллектив. Я доволен командой как капитан, у нас боеспособный состав. Наша цель — титул. Не знаю, будет ли потом у меня еще один сезон, — сказал Овечкин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Овечкин в сезоне‑2024/25 стал лучшим снайпером в истории НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах, а с учетом плей‑офф — 1006.